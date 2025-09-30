معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) بلغ 3.2% في الربع الثاني من عام 2025م، مسجلا بذلك ارتفاعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وانخفاضا سنويًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1% بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025م، وسجل ارتفاعا سنويا بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.8% في الربع الثاني من عام 2025م، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وبانخفاض سنوي بمقدار 0.3 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

وسجل معدل البطالة بين السعوديين ثاني أدنى معدل تاريخي له خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تسجيله 6.3% في الربع الأول من العام الجاري، محققاً مستهدف “رؤية 2030” بخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أقل من 7%.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025م، حيث بلغ 45.9%، كما أظهرت انخفاضا سنويًا له بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2024م.

وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2025م بمقدار 2.1 نقطة مثوبة مقارنة بالربع الأول من نفس العام 2025م حيث بلغ 49.2%، كما أظهرت انخفاضا سنويا له بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.