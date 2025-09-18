مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري

كشفت السلطات المصرية ملابسات وتفاصيل ضبط سارقي السوار الأثري النادر من المتحف المصري بالتحرير.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس، إن التحريات أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة وهي اختصاصية ترميم بالمتحف المصري، حيث تمكنت من سرقة السوار بتاريخ 9 سبتمبر الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة.

بيع السوار الأثري بمبلغ زهيد

كما أضافت الوزارة أن المتهمة تواصلت مع أحد التجار من معارفها، وهو صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل مبلغ “180 ألف جنيه مصري” (نحو 3,730 دولارا أميركيا).

كما أكد بيان الوزارة أن مالك الورشة قام بدوره ببيع السوار لعامل بمسبك الذهب مقابل مبلغ “194 ألف جنيه” (نحو 4,027 دولارا أميركيا)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع السوار الأثري بحوزتهم.

وكان كل من وكيل المتحف المصري واختصاصي ترميم بالمتحف قد تقدما ببلاغ للسلطات باختفاء سوار ذهبي نادر يعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.