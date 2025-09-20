مقتل وفقدان 5 أشخاص إثر انهيار أرضي في منجم بإندونيسيا 

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
أعلن الشرطة الإندونيسية اليوم، أن عناصر الإنقاذ انتشلوا جثتين من منجم انهار تحت الأرض في مقاطعة “بابوا” شرق إندونيسيا، بعد نحو أسبوعين من وقوع الانهيار الذي أدى إلى محاصرة سبعة عمال.
وأفاد قائد الشرطة المحلية بيلياندا هيلدياريو بوديمان في تصريح صحفي، أن عناصر انتشلوا الضحيتين، وحُدِّدَت هويتيهما، مشيرًا إلى أن البحث مستمر عن الخمسة الآخرين.
ووقع الانهيار الأرضي في (8) سبتمبر عندما تدفقت مواد من نقطة استخراج في أحد الأقسام الخمسة لمنجم “غراسبرغ بلوك كايف” للذهب والنحاس تحت الأرض في تيمباغابورا في مقاطعة بابوا الوسطى.