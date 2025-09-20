مقتل وفقدان 5 أشخاص إثر انهيار أرضي في منجم بإندونيسيا 

أعلن الشرطة الإندونيسية اليوم، أن عناصر الإنقاذ انتشلوا جثتين من منجم انهار تحت الأرض في مقاطعة “بابوا” شرق إندونيسيا، بعد نحو أسبوعين من وقوع الانهيار الذي أدى إلى محاصرة سبعة عمال.

انهيار أرضي في منجم بإندونيسيا

وأفاد قائد الشرطة المحلية بيلياندا هيلدياريو بوديمان في تصريح صحفي، أن عناصر انتشلوا الضحيتين، وحُدِّدَت هويتيهما، مشيرًا إلى أن البحث مستمر عن الخمسة الآخرين.

ووقع الانهيار الأرضي في (8) سبتمبر عندما تدفقت مواد من نقطة استخراج في أحد الأقسام الخمسة لمنجم “غراسبرغ بلوك كايف” للذهب والنحاس تحت الأرض في تيمباغابورا في مقاطعة بابوا الوسطى.