لتعزيز التعاون الأمني

مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية 

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية 
المواطن - فريق التحرير

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان إجراء مناورات عسكرية ثلاثية خلال سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الأمني المشتر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا، في بيان اليوم، إن تدريبات “فريدوم إيدج” ستجرى في المياه الدولية شرق وجنوب جزيرة “جيجو” الكورية خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وأضافت الهيئة أن الدول الثلاث ستعمل على تعزيز قدراتها العملياتية متعددة المجالات في ميادين تشمل البحر، الجو، والفضاء الإلكتروني، مع التركيز على تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات، بما يضمن “تعاونًا ثلاثيًا متينًا ومستقرًا”.

وتأتي هذه المناورات ضمن الجولة الثالثة من تدريبات “فريدوم إيدج”، بعد جولتين سابقتين نفذتا في يونيو ونوفمبر من العام الماضي.

