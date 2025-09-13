Icon

تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض Icon فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية Icon ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير Icon السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي Icon موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري Icon نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي Icon جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية Icon فيصل بن فرحان يصل قطر للمشاركة بالاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية Icon ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة

موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج سكني أنه سيتم إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري يوم الأربعاء 24 سبتمبر حسب النظام المتبع في إيداع الدعم.

وتؤكد وزارة البلديات والإسكان التزامها، باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

