موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري

أوضح برنامج سكني أنه سيتم إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري يوم الأربعاء 24 سبتمبر حسب النظام المتبع في إيداع الدعم.
وتؤكد وزارة البلديات والإسكان التزامها، باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.