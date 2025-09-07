Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
موعد خسوف القمر الليلة
المواطن - فريق التحرير

توقع المختص في الفلك عبد الرزاق البلوشي، أن يكون خسوف القمر الكلي الليلة عند الساعة 8:28 مساء الغد، ويشاهد في سماء السعودية والمنطقة العربية والعديد من الدول حول العالم.

خسوف كلي للقمر

من جهته، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر مساء يوم غدٍ الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا للسنة النبوية التي حثّت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، اقتداءً بالنبي المصطفى ﷺ القائل: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلّوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم”.

كما دعا الوزير آل الشيخ الأئمة إلى إرشاد المصلين عند حدوث الخسوف بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة.

