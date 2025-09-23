Icon

موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شوارع المدينة.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام الشرطة الأمريكية بإيقاف موكب ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: “أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن”، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي للرئيس دونالد ترامب.

ماكرون يتصل بترامب ويتعاتبه

بدوره اتصل ماكرون بنظيره الأمريكي، دونالد ترمب، لتجاوز الموقف قائلاً عبر الهاتف مبتسما: “تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك”.

وخلال دقائق معدودة، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترمب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.

