موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شوارع المدينة.
ووثق مقطع فيديو متداول، قيام الشرطة الأمريكية بإيقاف موكب ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: “أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن”، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي للرئيس دونالد ترامب.
الشرطة الأمريكية توقف موكب الرئيس الفرنسي ماكرون للسماح بمرور موكب الرئيس الأمريكي ترامب في نيويورك.
ماكرون بدوره أخذ هاتفه واتصل بترامب مباشرة قائلاً: خمّن ماذا، أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك.
ثم بدأ يلتقط الصور مع المعجبين.pic.twitter.com/7pVhN63hfk
— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 23, 2025
وخلال دقائق معدودة، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترمب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.