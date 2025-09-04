Icon

صحة وطب‎

نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً
نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر
المواطن - فريق التحرير

كشفت دراسة جديدة أن استبدال وقت مشاهدة التلفاز بأنشطة أخرى يساعد في الوقاية من اضطراب الاكتئاب لدى البالغين في منتصف العمر، وكانت هذه التأثيرات أقل وضوحاً لدى كبار السن والشباب.

وأوضحت الباحثة الرئيسية روزا بالازويلوس-غونزاليس، من جامعة غرونينغن،: “هذه الدراسة الجديدة فريدة من نوعها في بحثها في كيفية تأثير إعادة تخصيص الوقت من مشاهدة التلفزيون إلى أنشطة بدنية بديلة”، حيث تركز معظم الدراسات على ارتباط نمط الحياة الخامل بحالات الاكتئاب.

الصحة النفسية في منتصف العمر

وبينت النتائج “أن تقليل وقت مشاهدة التلفزيون بمقدار 60 دقيقة وإعادة تخصيصه لأنشطة أخرى يقلل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب الشديد بنسبة 11%”.

وأضافت غونزاليس: “بالنسبة لإعادة تخصيص الوقت لمدة 90 و120 دقيقة، يرتفع هذا الانخفاض في الاحتمالية إلى 25.91%”.

وبحسب “مديكال إكسبريس”، يستفيد الأشخاص في منتصف العمر أكثر من تقليل مشاهدة التلفزيون.

وتتجلى فوائد استبدال مشاهدة التلفزيون بأنشطة أخرى بشكل خاص لفئة منتصف العمر، حيث أدى إعادة تخصيص 60 دقيقة يومياً من مشاهدة التلفزيون إلى أنشطة أخرى إلى انخفاض احتمال الإصابة بالاكتئاب بنسبة 18.78%.

وأدى إعادة تخصيص 90 دقيقة إلى انخفاض احتمال الإصابة بنسبة 29%، وتخصيص 120 دقيقة إلى انخفاض بنسبة 43%.

وارتبطت جميع عمليات إعادة تخصيص وقت مشاهدة التلفزيون لأنشطة محددة بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، باستثناء إعادة تخصيص 30 دقيقة فقط للأنشطة المنزلية، والتي لم تُحدث تأثيراً يُذكر.

وعند إعادة تخصيص 30 دقيقة للرياضة تحديداً، كان الانخفاض في الاكتئاب 18%؛ وللأنشطة البدنية في العمل أو المدرسة 10.21%؛ وللأنشطة الترفيهية/التنقل 8%؛ وللنوم 9%.

وحدثت الفائدة مع إعادة تخصيص الوقت للرياضة، بغض النظر عن مدة الوقت الذي أعيد تخصيصه، بينما كانت الفوائد أقل لفئة الشباب وكبار السن.

إقرأ المزيد