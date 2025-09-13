نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نيوكاسل على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب “سانت جيمس” بمدينة نيوكاسل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل إلى (5) نقاط في المركز التاسع، فيما بَقِيَ ولفرهامبتون بالمركز الأخير بدون نقاط.