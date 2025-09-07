هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة
أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين إلزامي في نظام التأمينات، في حال وجود علاقة عمل، ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمنشأة تسجيلي في التأمينات قبل موعد مباشرة العمل؟”.
وردت التأمينات بقولها: “حياك الله.. التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، ويلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد”.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمشترك تعديل مدة الاشتراك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.