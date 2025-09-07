هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين إلزامي في نظام التأمينات، في حال وجود علاقة عمل، ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.

تسجيل الموظفين في التأمينات

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمنشأة تسجيلي في التأمينات قبل موعد مباشرة العمل؟”.

وردت التأمينات بقولها: “حياك الله.. التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، ويلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد”.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمشترك تعديل مدة الاشتراك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات. لا يمكن شراء مدد خدمة جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.