Icon

هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ Icon استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا Icon ضبط مخالف لتهريبه 6.300 قرص محظور بجازان Icon إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين Icon أمطار على محافظات منطقة مكة تستمر لأيام Icon أمانة القصيم تنفذ إعادة سفلتة وصيانة 40 ألف متر من الطرق في أبانات Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية Icon القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور Icon مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد

هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣١ مساءً
هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين إلزامي في نظام التأمينات، في حال وجود علاقة عمل، ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.

تسجيل الموظفين في التأمينات

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمنشأة تسجيلي في التأمينات قبل موعد مباشرة العمل؟”.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : البدلات والعلاوت ضمن الدخل المفصح عنه

حساب المواطن : البدلات والعلاوت ضمن الدخل المفصح عنه

شرط مهم لاستحقاق منفعة ساند

شرط مهم لاستحقاق منفعة ساند

وردت التأمينات بقولها: “حياك الله.. التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، ويلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد”.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمشترك تعديل مدة الاشتراك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

لا يمكن شراء مدد خدمة

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك بأنظمة  التأمين والتقاعد

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هل يتأثر معاش التقاعد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية؟
السعودية اليوم

هل يتأثر معاش التقاعد بوظيفة خاضعة لنظام...

السعودية اليوم
التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
السعودية اليوم

التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12...

السعودية اليوم
هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
السعودية اليوم

هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام...

السعودية اليوم
التأمينات الاجتماعية: 10 شروط لاستحقاق دعم ساند
السعودية اليوم

التأمينات الاجتماعية: 10 شروط لاستحقاق دعم ساند

السعودية اليوم
التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء...

السعودية اليوم