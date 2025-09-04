هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟

ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى
أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
