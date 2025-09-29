هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

شروط استحقاق الدعم السكني

وأعاد برنامج سكني التذكير بأنه يمكن معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم عبر الرابط هنا.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية: