Icon

هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ Icon السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات Icon وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم Icon ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد Icon سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات Icon رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني Icon ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري Icon وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٠ مساءً
هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

شروط استحقاق الدعم السكني

وأعاد برنامج سكني التذكير بأنه يمكن معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم عبر الرابط هنا.

قد يهمّك أيضاً
سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

شرط هام للاستفادة من الدعم السكني

شرط هام للاستفادة من الدعم السكني

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني
أخبار رئيسية

الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني

أخبار رئيسية
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني
السعودية اليوم

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال...

السعودية اليوم