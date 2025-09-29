Icon

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن.

وأضاف وزير الإعلام سلمان الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي: “أن المملكة تقدم مليار و300 مليون ريال كدعم تنموي واقتصادي للأشقاء في اليمن بتوجيه القيادة الرشيدة”.

وتابع وزير الإعلام: “للمرة الثانية على التوالي.. المملكة العربية السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في تقرير التنافسية العالمية 2025”.

مصنع هيونداي ينضم لمنظومة صناعة السيارات

وأشار سلمان الدوسري إلى تدشين أول برج مراقبة افتراضي في مطار العلا على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصنع “هيونداي” ينضم إلى منظومة صناعة السيارات باستثمار يتجاوز 1.8 مليار ريال ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتابع أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه بلغ حتى منتصف العام الحالي أكثر من 89 مليار ريال.

وأضاف أن قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي تجاوزت 88 مليار ريال منذ انطلاق الرؤية حتى الآن، موضحا  أنه بعد إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام تقدمت أكثر من 14 شركة بأكثر من 200 فرصة تدريبية وتعليمية.

هذا وقد انطلق المؤتمر الصحفي الحكومي، عصر اليوم الاثنين، ويستضيف وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.”.

 

المؤتمر الصحفي الحكومي

ويستضيف المؤتمر أيضا وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.

 

