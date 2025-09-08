Icon

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا Icon ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً Icon بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية Icon محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين Icon توقعات الأرصاد لطقس الخريف Icon السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية Icon الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز التعاون في خدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، تستمر ليومين؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الإستراتيجية في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتمحور أهداف الزيارة حول توسيع آفاق التعاون مع تركيا في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب بحث الحلول المشتركة للتحديات التي تواجههم، واستعراض ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يُسهم في إتاحة تجربة روحانية متكاملة تقوم على الراحة والطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة الأولمبية العربية السعودية تصدر بيانًا بشأن أزمة محمد نور

اللجنة الأولمبية العربية السعودية تصدر بيانًا بشأن أزمة محمد نور

رؤية السعودية تتجه صوب أكبر شركات وادي السيليكون

رؤية السعودية تتجه صوب أكبر شركات وادي السيليكون

خدمة ضيوف الرحمن

وسيتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الأتراك، واجتماعات ثنائية تبحث سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب فعاليات مشتركة تسلط الضوء على أبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.

ويضم الوفد المرافق لمعالي الوزير، ممثلين من عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، تشمل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهيئة التأمين، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، والعديد من شركات الطيران الأخرى، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا في تطوير منظومة الحج والعمرة، عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يركز على رفع جودة الخدمات، وتيسير رحلة الحاج والمعتمر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية
السعودية اليوم

السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا
السعودية اليوم

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

السعودية اليوم
السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان
أخبار رئيسية

السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا...

أخبار رئيسية
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم
الرياضة العالمية

إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم

الرياضة العالمية
السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي
السعودية اليوم

السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات...

السعودية اليوم
تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
السعودية اليوم

تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية...

السعودية اليوم
تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
السعودية اليوم

تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب...

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

السوق