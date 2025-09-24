Icon

طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتعاون والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لحل الصراع بالطرق السلمية

فيصل بن فرحان: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لحل الصراع بالطرق السلمية

وزير الخارجية يودع سفير البحرين لدى السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

وزير الخارجية يودع سفير البحرين لدى السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة للدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أخبار رئيسية

البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ...

أخبار رئيسية
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
العالم

ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين...

العالم
فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض...

السعودية اليوم