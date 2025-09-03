وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس جودة برمجيات.
– مسؤول البرامج التخصصية.
– مدير قسم برنامج مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.
– مهندس بنية تحتية.
– مدير إدارة صيانة ودعم الكاميرات والمواقع.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)