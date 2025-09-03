Icon

حصاد اليوم
وظائف
للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة لدى شركة ديافرم في الطائف

وظائف شاغرة لدى شركة ديافرم في الطائف

وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

وظائف لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

– مهندس جودة برمجيات.

– مسؤول البرامج التخصصية.

– مدير قسم برنامج مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.

– مهندس بنية تحتية.

– مدير إدارة صيانة ودعم الكاميرات والمواقع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

