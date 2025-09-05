Icon

وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك، والطائف، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب قوارب.

– مدرب بحري.

– مدرب محاكاة بيئة القتال الكهرومغناطيسية.

– مهندس دعم حوسبة المستخدم.

– ممثل مركز الاتصال.

– مشرف صيانة الطائرات.

– مشرف أول قسم التصنيع.

– مسؤول خدمات تقنية المعلومات.

– مشرف مراقبة عمليات الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

