وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة

أعلنت مجموعة شركات دله البركة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت مجموعة دله البركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير المحاسبين.
– وكيل خدمة العملاء.
– أخصائي مبيعات.
– فني تبريد وتكييف وتهوية.
– مهندس كهربائي.
– حارس أمن.
وأوضحت مجموعة دله البركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)