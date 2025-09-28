Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات دله البركة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف دله البركة

وبيّنت مجموعة دله البركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف بـ جامعة أم القرى لحملة الثانوية فما فوق

وظائف بـ جامعة أم القرى لحملة الثانوية فما فوق

#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

– كبير المحاسبين.

– وكيل خدمة العملاء.

– أخصائي مبيعات.

– فني تبريد وتكييف وتهوية.

– مهندس كهربائي.

– حارس أمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة دله البركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

