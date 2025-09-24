Icon

فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة Icon لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف لدى شركة المياه الوطنية

وظائف لدى شركة المياه الوطنية

#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

– مدير مساعد السلامة والأمن: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأمن، الصحة والسلامة المهنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الائتمان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم