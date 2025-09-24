وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مساعد السلامة والأمن: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأمن، الصحة والسلامة المهنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الائتمان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2025م.
