وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المحاسبين.

– خبير تحليل الأداء.

– مشرف تحليل أعمال تقنية المعلومات.

– خبير رئيسي إدارة الاستراتيجية والأداء.

– أخصائي تنفيذ الملفات (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

