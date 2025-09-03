وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف المحاسبين.
– خبير تحليل الأداء.
– مشرف تحليل أعمال تقنية المعلومات.
– خبير رئيسي إدارة الاستراتيجية والأداء.
– أخصائي تنفيذ الملفات (عدد وظيفتين).
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)