وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المحفظة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، الطب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول استثمار الأوقاف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، الاستثمارات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

