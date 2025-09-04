بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي المطالبات والاسترداد: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (التأمين، الاقتصاد، المالية، القانون، إدارة الأعمال).
– أخصائي أول إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)