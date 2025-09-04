Icon

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المطالبات والاسترداد: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (التأمين، الاقتصاد، المالية، القانون، إدارة الأعمال).

– أخصائي أول إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

