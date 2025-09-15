15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من ينبع، ومشروع القدية، والرياض، وجدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط حضري.
– مشرف الإنشاءات المدنية.
– أخصائي أنظمة معلومات إدارة المشاريع.
– مدير علاقات أصحاب المصلحة.
– مدير تسليم الأصول.
– مهندس معماري.
– مهندس رئيسي مشاريع.
– مهندس بيئي.
– مراقب عمليات الأعمال.
– مهندس أول إنشاءات.
– مدير الاختبار والتشغيل.
– منسق علاقات أصحاب المصلحة.
– أخصائي التحسين المستمر.
– مخطط أول مشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)