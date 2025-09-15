15 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من ينبع، ومشروع القدية، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط حضري.

– مشرف الإنشاءات المدنية.

– أخصائي أنظمة معلومات إدارة المشاريع.

– مدير علاقات أصحاب المصلحة.

– مدير تسليم الأصول.

– مهندس معماري.

– مهندس رئيسي مشاريع.

– مهندس بيئي.

– مراقب عمليات الأعمال.

– مهندس أول إنشاءات.

– مدير الاختبار والتشغيل.

– منسق علاقات أصحاب المصلحة.

– أخصائي التحسين المستمر.

– مخطط أول مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)