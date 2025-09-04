Icon

4 علامات للتحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية علامات التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن علامات التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية تتمثل في:

– بيانات البطاقة مقروءة.

– الصورة واضحة.

– خالية من التلف.

– تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

وتابعت الأحوال أنه في حالة تلف أي من بيانات البطاقة فإنه بالإمكان استخراج بطاقة بديلة عبر خدمة “بدل تالف” من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة أبشر.

