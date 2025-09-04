4 علامات للتحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية علامات التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن علامات التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية تتمثل في:
– بيانات البطاقة مقروءة.
– الصورة واضحة.
– خالية من التلف.
– تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
وتابعت الأحوال أنه في حالة تلف أي من بيانات البطاقة فإنه بالإمكان استخراج بطاقة بديلة عبر خدمة “بدل تالف” من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة أبشر.