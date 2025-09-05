Icon

ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز خلال سبعة أيام من تاريخ الفرز

5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، (5) ضوابط واشتراطات يتعين على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية.

وتتمثل تلك الشروط في إصدار ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل إجراء المسابقة، وإيضاح طريقة الاشتراك ونوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين، وتواريخ بدء وانتهاء المسابقة على أن تتم عملية سحب الجوائز تحت إشراف وزارة التجارة.

5 اشتراطات وضوابط

وأكد متحدث الوزارة أن من شروط تنظيم المسابقات التجارية حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وعدم زيادة أسعار المنتجات أثناء إقامة المسابقة، ونشر رقم الترخيص في إعلانات المسابقة، مع الالتزام بمنع اشتراك مقدم المسابقة أو أقاربه أو العاملين لدى المنشأة.

وبين متحدث التجارة ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز خلال سبعة أيام من تاريخ الفرز، وإعلان النتائج في نفس الوسائل التي تم من خلالها الإعلان عن إجراء المسابقة، إضافة إلى حظر تجاوز مدة إقامة المسابقة منذ الإعلان عنها حتى تسليم الجوائز أكثر من ستين يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تباشر مهامها الرقابية للوقوف على امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بضوابط تنظيم المسابقات والتخفيضات، وتضبط المخالفين وتطبق بحقهم العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، التي تشمل التشهير، والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال وغيرها.

