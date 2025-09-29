66 مليون نسمة في المنطقة العربية يعانون من نقص التغذية

مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
أكد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالحكيم الواعر، أن الحقائق تبرز ما يقارب من (40 %) من السكان العرب يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني أكثر من 66 مليون نسمة في منطقتنا من نقص التغذية، لافتًا إلى أنه في خضم هذا الواقع، لا تتمثل أهمية الغابات والمراعي لكونها مجرد موارد طبيعية فحسب، إذ إنها شريان حياة لا غنى عنه.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، التي تستضيفها المملكة بتنسيق مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، موضحًا أن الصورة النمطية للغابات غالبًا ما تتضمن غابات شاسعةً ورطبة، إلا أن الواقع في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يشتمل على نسيج بيئي مختلف لا يقل أهمية، فغابات المنطقة هي غابات جافة، وأراضي شجيراتٍ تتميز بقدرتها على الصمود، وواحاتٍ حافظت لسنين طوال على الحياة من حولها، وأشجار مانغروف واقية، وأنظمة زراعية مختلطة متعددة الوظائف.
وأشار إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية استثنائية، حيث نحتفل خلالها بمرور سبعين عامًا على تأسيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة.
وبين أنه على مدى سبعة عقود من الزمن، مثّلت هيئة الغابات والمراعي منصة إقليمية رائدة للحوار حول الغابات والمراعي، جمعت تحت مظلتها الدول الأعضاء والخبراء الفنيين وشركاء التنمية؛ لتسهيل تبادل المعرفة ووضع حلول تعاونية للتحديات المشتركة الأكثر إلحاحًا.