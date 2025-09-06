Icon

88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا Icon القبض على مروج الإمفيتامين في حائل Icon كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة Icon أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات Icon حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب Icon الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية Icon سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري Icon الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية Icon أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه Icon هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٢ مساءً
88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت خدمات البريد مع الولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 80% بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية، مما تسبب في تعليق كلي أو جزئي للخدمة في 88 دولة، وفقًا لما أعلنه الاتحاد البريدي العالمي يوم السبت.

وأكد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في تصريح رسمي أن الاتحاد يسعى جاهدًا لـ”تطوير حل تقني مبتكر بسرعة لاستعادة تدفق البريد إلى الولايات المتحدة”.

قد يهمّك أيضاً
أميركا ترد على سب محمود عباس لسفيرها في إسرائيل

أميركا ترد على سب محمود عباس لسفيرها في إسرائيل

تماضر الرماح تبحث التعاون المشترك مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

تماضر الرماح تبحث التعاون المشترك مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

ويعود هذا الانقطاع إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو بإلغاء اتفاقية “دي مينيميس” التجارية، التي كانت تتيح دخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

وسجلت شحنات “دي مينيميس” التي وصلت إلى الولايات المتحدة في عام 2024 قيمة إجمالية تجاوزت 1.36 مليار دولار، وفقًا لبيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للبريد، التي تدعم التعاون بين خدمات البريد في 192 دولة عضوًا، أن هذه التغييرات ستستلزم “تعديلات تشغيلية جوهرية لمشغلي البريد على مستوى العالم”.

وتشمل الدول التي علّقت الشحنات أو فرضت قيودًا عليها أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد