88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا

تراجعت خدمات البريد مع الولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 80% بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية، مما تسبب في تعليق كلي أو جزئي للخدمة في 88 دولة، وفقًا لما أعلنه الاتحاد البريدي العالمي يوم السبت.

وأكد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في تصريح رسمي أن الاتحاد يسعى جاهدًا لـ”تطوير حل تقني مبتكر بسرعة لاستعادة تدفق البريد إلى الولايات المتحدة”.

ويعود هذا الانقطاع إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو بإلغاء اتفاقية “دي مينيميس” التجارية، التي كانت تتيح دخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

وسجلت شحنات “دي مينيميس” التي وصلت إلى الولايات المتحدة في عام 2024 قيمة إجمالية تجاوزت 1.36 مليار دولار، وفقًا لبيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للبريد، التي تدعم التعاون بين خدمات البريد في 192 دولة عضوًا، أن هذه التغييرات ستستلزم “تعديلات تشغيلية جوهرية لمشغلي البريد على مستوى العالم”.

وتشمل الدول التي علّقت الشحنات أو فرضت قيودًا عليها أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وغيرها.