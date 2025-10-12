Icon

أتربة مثارة ورياح نشطة تحجب الرؤية على نجران

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
أتربة مثارة ورياح نشطة تحجب الرؤية على نجران
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

