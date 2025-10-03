أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا غدًا الليلة الدولية لرصد القمر تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في سبتمبر متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًا، 128.8 نقطة في سبتمبر بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس.
وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.
وقالت المنظمة إن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8% عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013.
وعزت التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.