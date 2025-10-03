Icon

أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر Icon المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 Icon تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد Icon عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا Icon غدًا الليلة الدولية لرصد القمر Icon تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في سبتمبر متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًا، 128.8 نقطة في سبتمبر بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8% عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013.

وعزت التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.

