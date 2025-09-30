أسعار النفط تتراجع عند التسوية

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مع استعداد المستثمرين لاحتمال حدوث فائض في المعروض نتيجة خطط محتملة لتحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج الشهر المقبل.

أسعار النفط تتراجع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر القادم 95 سنتًا أو بنسبة 1.4% لتسجل 67.02 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد ديسمبر المقبل الأكثر تداولًا عند 66.03 دولارًا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولارًا أو بنسبة 1.7% ليبلغ 62.37 دولارًا للبرميل.