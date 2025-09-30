وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة أسعار النفط تتراجع عند التسوية أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV
تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مع استعداد المستثمرين لاحتمال حدوث فائض في المعروض نتيجة خطط محتملة لتحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج الشهر المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر القادم 95 سنتًا أو بنسبة 1.4% لتسجل 67.02 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد ديسمبر المقبل الأكثر تداولًا عند 66.03 دولارًا.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولارًا أو بنسبة 1.7% ليبلغ 62.37 دولارًا للبرميل.