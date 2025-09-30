Icon

أسعار النفط تتراجع عند التسوية

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
أسعار النفط تتراجع عند التسوية
المواطن - فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مع استعداد المستثمرين لاحتمال حدوث فائض في المعروض نتيجة خطط محتملة لتحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج الشهر المقبل.

أسعار النفط تتراجع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر القادم 95 سنتًا أو بنسبة 1.4% لتسجل 67.02 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد ديسمبر المقبل الأكثر تداولًا عند 66.03 دولارًا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولارًا أو بنسبة 1.7% ليبلغ 62.37 دولارًا للبرميل.

