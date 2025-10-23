أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة
قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة اليوم، مواصلةً المكاسب من الجلسة الماضية.
ارتفاع أسعار النفط
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (2.71) دولار، أو (4.3%)، لتصل إلى (65.30) دولارًا.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.56) دولار، أو (4.4%)، مسجلة (61.06) دولارًا.