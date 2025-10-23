Icon

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% Icon فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية Icon أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي Icon سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات Icon إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان Icon ⁧استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك Icon المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر Icon أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة Icon صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4%

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٦ مساءً
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة اليوم، مواصلةً المكاسب من الجلسة الماضية.

ارتفاع أسعار النفط

قد يهمّك أيضاً
تراجع أسعار النفط اليوم

تراجع أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (2.71) دولار، أو (4.3%)، لتصل إلى (65.30) دولارًا.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.56) دولار، أو (4.4%)، مسجلة (61.06) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار النفط اليوم
السوق

تراجع أسعار النفط اليوم

السوق