أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4%

قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة اليوم، مواصلةً المكاسب من الجلسة الماضية.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (2.71) دولار، أو (4.3%)، لتصل إلى (65.30) دولارًا.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.56) دولار، أو (4.4%)، مسجلة (61.06) دولارًا.