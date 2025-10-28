Icon

برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة Icon استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة Icon النفط يتراجع بنحو 2% Icon وزير الطاقة: 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح Icon ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب Icon الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك Icon واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية Icon الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية

ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور 

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن معهد فريدريش-لوفلر (إف إل آي) الألماني المختص بأبحاث صحة الحيوان، تسجيل أكثر من 31 حالة تفشٍّ في مزارع الدواجن على مستوى ألمانيا، إضافة إلى 131 حالة إصابة بين الطيور البرية، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد المعهد أن حالات التفشي توزعت في مزارع الدواجن بسكسونيا السفلى، ومكلنبورج-فوربومرن، وبراندنبورج، تورينجن، وشلزفيج-هولشتاين، وشمال الراين-ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج وبافاريا.

قد يهمّك أيضاً
كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام

كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام

بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور

بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور

وأفاد بإصابة أكثر من نصف مليون حالة شملت الدجاج والبط والإوز والديك الرومي، وتسجيل 34 حالة من الطيور البرية منذ حالات التفشي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد