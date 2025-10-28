ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور 

برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة النفط يتراجع بنحو 2% وزير الطاقة: 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل
أعلن معهد فريدريش-لوفلر (إف إل آي) الألماني المختص بأبحاث صحة الحيوان، تسجيل أكثر من 31 حالة تفشٍّ في مزارع الدواجن على مستوى ألمانيا، إضافة إلى 131 حالة إصابة بين الطيور البرية، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.
وأكد المعهد أن حالات التفشي توزعت في مزارع الدواجن بسكسونيا السفلى، ومكلنبورج-فوربومرن، وبراندنبورج، تورينجن، وشلزفيج-هولشتاين، وشمال الراين-ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج وبافاريا.
وأفاد بإصابة أكثر من نصف مليون حالة شملت الدجاج والبط والإوز والديك الرومي، وتسجيل 34 حالة من الطيور البرية منذ حالات التفشي.