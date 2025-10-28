ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور 

أعلن معهد فريدريش-لوفلر (إف إل آي) الألماني المختص بأبحاث صحة الحيوان، تسجيل أكثر من 31 حالة تفشٍّ في مزارع الدواجن على مستوى ألمانيا، إضافة إلى 131 حالة إصابة بين الطيور البرية، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد المعهد أن حالات التفشي توزعت في مزارع الدواجن بسكسونيا السفلى، ومكلنبورج-فوربومرن، وبراندنبورج، تورينجن، وشلزفيج-هولشتاين، وشمال الراين-ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج وبافاريا.

وأفاد بإصابة أكثر من نصف مليون حالة شملت الدجاج والبط والإوز والديك الرومي، وتسجيل 34 حالة من الطيور البرية منذ حالات التفشي.