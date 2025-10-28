أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن شركة أمازون تعتزم بدءًا من يوم الثلاثاء تنفيذ خطة لإلغاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة، في إطار مساعيها لخفض النفقات وتعويض التوظيف الزائد الذي شهدته خلال فترة جائحة كوفيد-19.
ويُشكّل هذا الرقم نسبة صغيرة من إجمالي موظفي أمازون البالغ عددهم 1.55 مليون موظف، لكنه يمثل نحو 10% من موظفيها الإداريين البالغ عددهم حوالي 350 ألف موظف.
وتُعدّ هذه الخطوة أكبر عملية تسريح جماعي تشهدها الشركة منذ نهاية عام 2022، حينما ألغت نحو 27 ألف وظيفة في عدة أقسام. وعلى مدار العامين الماضيين، نفّذت أمازون عمليات خفض محدودة شملت أقسام الأجهزة والاتصالات والبرامج الحوارية وغيرها.
ووفقاً للمصادر، فإن عملية الإلغاء الجديدة ستطال عدة قطاعات داخل الشركة، منها الموارد البشرية، والأجهزة، والخدمات، والعمليات. كما أشارت إلى أن مديري هذه الأقسام خضعوا لتدريب خاص يوم الاثنين حول كيفية التواصل مع الموظفين بعد تلقيهم الإخطارات التي سيبدأ إرسالها عبر البريد الإلكتروني صباح الثلاثاء.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 1.2% لتصل إلى 226.80 دولارًا خلال تعاملات الاثنين، فيما تستعد الشركة للإعلان عن نتائج أرباحها للربع الثالث يوم الخميس المقبل.