في إطار مساعيها لخفض النفقات وتعويض التوظيف الزائد

أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم
المواطن - فريق التحرير

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن شركة أمازون تعتزم بدءًا من يوم الثلاثاء تنفيذ خطة لإلغاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة، في إطار مساعيها لخفض النفقات وتعويض التوظيف الزائد الذي شهدته خلال فترة جائحة كوفيد-19.

ويُشكّل هذا الرقم نسبة صغيرة من إجمالي موظفي أمازون البالغ عددهم 1.55 مليون موظف، لكنه يمثل نحو 10% من موظفيها الإداريين البالغ عددهم حوالي 350 ألف موظف.

أكبر عملية تسريح جماعي

وتُعدّ هذه الخطوة أكبر عملية تسريح جماعي تشهدها الشركة منذ نهاية عام 2022، حينما ألغت نحو 27 ألف وظيفة في عدة أقسام. وعلى مدار العامين الماضيين، نفّذت أمازون عمليات خفض محدودة شملت أقسام الأجهزة والاتصالات والبرامج الحوارية وغيرها.

ووفقاً للمصادر، فإن عملية الإلغاء الجديدة ستطال عدة قطاعات داخل الشركة، منها الموارد البشرية، والأجهزة، والخدمات، والعمليات. كما أشارت إلى أن مديري هذه الأقسام خضعوا لتدريب خاص يوم الاثنين حول كيفية التواصل مع الموظفين بعد تلقيهم الإخطارات التي سيبدأ إرسالها عبر البريد الإلكتروني صباح الثلاثاء.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 1.2% لتصل إلى 226.80 دولارًا خلال تعاملات الاثنين، فيما تستعد الشركة للإعلان عن نتائج أرباحها للربع الثالث يوم الخميس المقبل.

