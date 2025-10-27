Icon

عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي Icon ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ Icon زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات Icon 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها Icon 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن Icon الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك Icon التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد Icon استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات Icon هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات Icon تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مؤشر على كفاءة الأداء التشغيلي للأمانة

أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حققت أمانة منطقة الرياض إنجازًا نوعيًا في مجال السلامة والصحة المهنية بتسجيل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في أعمال التشغيل والصيانة دون وقوع إصابات عمل مؤثرة، ما يعكس نضج منظومتها في إدارة المخاطر الميدانية وفاعلية إجراءاتها الوقائية داخل مواقع العمل.

ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على كفاءة الأداء التشغيلي لأمانة الرياض في تطبيق معايير السلامة، إذ تُقاس ساعات العمل الآمنة بعدد الساعات التي ينفذ فيها العاملون مهامهم دون حوادث تؤدي إلى فقدان وقتٍ من العمل، مما يجعلها من أهم مؤشرات الأداء في هذا المجال.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5 طنًا من الأغذية

أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5 طنًا من الأغذية

أمانة الرياض تحتفي بـ عيد الفطر في 47 موقعًا بالمنطقة

أمانة الرياض تحتفي بـ عيد الفطر في 47 موقعًا بالمنطقة

تحليل المخاطر

واعتمدت الأمانة في تحقيق هذا المنجز على نهج استباقي يقوم على تحليل المخاطر ووضع خطط تفصيلية للوقاية منها، وتطبيق التعليمات النظامية لجميع العاملين والمقاولين، إلى جانب المتابعة المستمرة للأداء الميداني وتحديث الإجراءات بناءً على النتائج.

وطوّرت منهجية لتوثيق ساعات العمل الآمنة وفق معايير موحدة بإشراف إدارة المعايير وضمان الجودة، بما مكّنها من رصد الأداء في مختلف المشاريع بدقة ورفع مستوى الشفافية في قياس مؤشرات السلامة.

برامج تدريب وتوعية ميدانية

ونفذت أمانة الرياض برامج تدريب وتوعية ميدانية، وزيارات إشرافية دورية، وتحديثًا مستمرًا للإجراءات الوقائية، مما أسهم في رفع الوعي المهني وتعزيز ثقافة الالتزام داخل مواقع التنفيذ.
ويجسد هذا الإنجاز نجاح نموذج العمل الوقائي الذي تتبعه الأمانة في حماية الكوادر الميدانية وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاجية، واتساقًا مع إستراتيجيتها التي تركز على التنمية الحضرية المستدامة ورفع كفاءة التشغيل وتوفير خدمات عالية الجودة، تحقيقًا لرؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية وتطوير بيئة عمل آمنة نحو مجتمع نابض بالحياة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5 طنًا من الأغذية
السعودية اليوم

أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5...

السعودية اليوم