أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة

حققت أمانة منطقة الرياض إنجازًا نوعيًا في مجال السلامة والصحة المهنية بتسجيل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في أعمال التشغيل والصيانة دون وقوع إصابات عمل مؤثرة، ما يعكس نضج منظومتها في إدارة المخاطر الميدانية وفاعلية إجراءاتها الوقائية داخل مواقع العمل.

ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على كفاءة الأداء التشغيلي لأمانة الرياض في تطبيق معايير السلامة، إذ تُقاس ساعات العمل الآمنة بعدد الساعات التي ينفذ فيها العاملون مهامهم دون حوادث تؤدي إلى فقدان وقتٍ من العمل، مما يجعلها من أهم مؤشرات الأداء في هذا المجال.

تحليل المخاطر

واعتمدت الأمانة في تحقيق هذا المنجز على نهج استباقي يقوم على تحليل المخاطر ووضع خطط تفصيلية للوقاية منها، وتطبيق التعليمات النظامية لجميع العاملين والمقاولين، إلى جانب المتابعة المستمرة للأداء الميداني وتحديث الإجراءات بناءً على النتائج.

وطوّرت منهجية لتوثيق ساعات العمل الآمنة وفق معايير موحدة بإشراف إدارة المعايير وضمان الجودة، بما مكّنها من رصد الأداء في مختلف المشاريع بدقة ورفع مستوى الشفافية في قياس مؤشرات السلامة.

برامج تدريب وتوعية ميدانية

ونفذت أمانة الرياض برامج تدريب وتوعية ميدانية، وزيارات إشرافية دورية، وتحديثًا مستمرًا للإجراءات الوقائية، مما أسهم في رفع الوعي المهني وتعزيز ثقافة الالتزام داخل مواقع التنفيذ.

ويجسد هذا الإنجاز نجاح نموذج العمل الوقائي الذي تتبعه الأمانة في حماية الكوادر الميدانية وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاجية، واتساقًا مع إستراتيجيتها التي تركز على التنمية الحضرية المستدامة ورفع كفاءة التشغيل وتوفير خدمات عالية الجودة، تحقيقًا لرؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية وتطوير بيئة عمل آمنة نحو مجتمع نابض بالحياة.