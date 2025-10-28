Icon

أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب

أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب 

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب 
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء تنفيذ إغلاق جزئي على طريق أبو حدرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة، اعتباراً من يوم السبت الموافق للأول من نوفمبر 2025، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في منصة إكسن أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن إغلاق المسار الرئيسي لطريق أبو حدرية باتجاه الجنوب، وتحويل الحركة المرورية بالكامل إلى طريق الخدمة الموازي.

وستمتد منطقة العمل لمسافة 5 كيلومترات، تبدأ من نقطة تقاطع جسر طريق الرياض وتنتهي عند تقاطع جسر طريق الملك عبد العزيز.

وسيتم إغلاق المنعطف «اللوب» العلوي القادم من الدمام عبر جسر طريق الرياض والمتجه جنوباً، لتسهيل التدفق المروري وضمان انسيابية حركة المركبات خلال فترة الأعمال.

 

