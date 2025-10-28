الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء تنفيذ إغلاق جزئي على طريق أبو حدرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة، اعتباراً من يوم السبت الموافق للأول من نوفمبر 2025، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شاملة.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في منصة إكسن أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن إغلاق المسار الرئيسي لطريق أبو حدرية باتجاه الجنوب، وتحويل الحركة المرورية بالكامل إلى طريق الخدمة الموازي.
وستمتد منطقة العمل لمسافة 5 كيلومترات، تبدأ من نقطة تقاطع جسر طريق الرياض وتنتهي عند تقاطع جسر طريق الملك عبد العزيز.
وسيتم إغلاق المنعطف «اللوب» العلوي القادم من الدمام عبر جسر طريق الرياض والمتجه جنوباً، لتسهيل التدفق المروري وضمان انسيابية حركة المركبات خلال فترة الأعمال.
