سماحة المفتي نوه بما يلقاه جهاز الإفتاء في المملكة من دعم ومساندة القيادة

أمر ملكي بتعيين الشيخ فهد الماجد أمينًا عامًا للجنة الدائمة للفتوى

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٩ مساءً
أمر ملكي بتعيين الشيخ فهد الماجد أمينًا عامًا للجنة الدائمة للفتوى
المواطن - واس

نوّه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بما يلقاه جهاز الإفتاء في المملكة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

وقال: “إن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى تضطلع بمهمة عظيمة في تبصير الناس بأمور دينهم، امتثالًا لقول الله عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا

الصمعاني يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء

الصمعاني يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء

وأثنى سماحته على ما قام به الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، طيلة عمله بمنصب المفتي العام ورئاسة هيئة كبار العلماء حتى توفاه الله في هدى وسداد، سائلًا الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم.

أمر ملكي بتعيين الشيخ الماجد

من جانبه رفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا عامًا للجنة الدائمة للفتوى، ومشرفًا عامًا على مكتب المفتي العام للمملكة، ومشرفًا عامًا على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأكد أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ستسخر إمكاناتها كافة، بأن تقوم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى بدورها الشرعي ومهمتها الدينية بكل كفاية واقتدار.

الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد
الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد

