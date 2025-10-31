أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد السراج.. ضوء الماضي الذي أنار ليالي الأجداد بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف، وبعض المحافظات التابعة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباح يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.