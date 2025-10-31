أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف، وبعض المحافظات التابعة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

‏ ‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباح يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.