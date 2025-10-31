Icon

أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف، وبعض المحافظات التابعة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

‏ ‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية صباح يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

