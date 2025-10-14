Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، و انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب الأرصاد على منصة إكس، تكون الحالة على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

