زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال Icon ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري Icon أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان Icon ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20.5% إلى 6.47 مليار ريال Icon الإحصاء: تباطؤ التضخم العقاري في الربع الثالث من 2025 Icon إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة Icon زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا Icon بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب Icon دراسة تحذر من تأثير تلوث الهواء على نمو دماغ الأطفال Icon ارتفاع أسعار الذهب عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك, على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية, ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

