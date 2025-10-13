Icon
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك, والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض, تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

