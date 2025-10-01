Icon

ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو Icon مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض Icon زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا Icon الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي Icon الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي Icon سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت Icon بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة Icon "الهوية السياحية" تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا

أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٣ مساءً
أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025
المواطن - فريق التحرير

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025م تحت شعار “التبكيرة خيرة”، التي تنظمها جمعية “زهرة” بشراكة رئيسة مع مجموعة “روشن”، وبدعم العديد من الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة، وأعضاء المجلس وممثلي مجموعة روشن.

ونوه سموه بدور جمعية زهرة في تقديم التوعية العامة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لخدمة المستفيدين في المجتمع، مشيرًا إلى ما حققته الجمعية في مسيرتها في التوعية بسرطان الثدي.
واستمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تعزز أهمية الكشف المبكر وثقافة الوقاية قبل العلاج، وتربط الفحص المبكر بـ “الخير” الذي يبدأ من خطوة بسيطة يمكن أن تحدث تغيير.

وأعربت الأميرة هيفاء بنت فيصل عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتدشينه أعمال الحملة، منوهة بالجهود المبذولة في تحقيق التعاون مع الجمعية وبرامجها لأهمية رسالتها وأهدافها.

يذكر أنه من خلال الحملة ستكون هناك العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم المستفيدات وعدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية حضورية وافتراضية في مناطق مختلفة في المملكة على مدار شهر أكتوبر بأكمله.

