بعد انتهاء مدة الإعلان للمناطق العقارية المعلنة وعددها 55

أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
المواطن - فريق التحرير

نشرت جريدة أم القرى نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول.

إنذار ملاك العقارات

وجاء في نص القرار : “قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (٤٧٠٠٠٠٢٤٧٠/١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٩هـ .. إنذار ملاك العقارات الذين تخلفوا عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول”.

وتضمن نص القرار: “إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۱) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ المتضمن التوجيه بتطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات
غير الجسيمة ومنح مهلة تصحيحية قبل فرض الغرامة أو العقوبة يقرر ما يلي:

أولاً: إنذار ملاك العقارات الذين تخلفوا عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات في قرار إعلان المناطق العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمناطق العقارية المعلنة وعددها (خمس وخمسون)، وفق الخريطة والبيان المرفق بالقرار، ومنحهم مهلة (تسعين) يوماً للتقدم بالتسجيل العيني الأول، ثم إيقاع
العقوبات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام التسجيل العيني للعقار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلغ من يلزم لإنفاذه نظاماً.

