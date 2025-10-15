Icon

أخبار رئيسية
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شرطة منطقة عسير اتخاذ الإجراءات النظامية بحق فتاتين تسيران في طريق عام وهن ترتديان جرابين لحمل الأسلحة بهما مجسما لعبة لسلاح ناري بمحافظة بيشة.

وأوضحت شرطة منطقة عسير أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لفتاتين تسيران في طريق عام وهن ترتديان جرابين لحمل الأسلحة في بيشة، فقد تبين من إجراءات الاستدلال أنهما مجسما لعبة لسلاح ناري وحملهما لغرض التباهي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

