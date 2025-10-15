إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة

أعلنت شرطة منطقة عسير اتخاذ الإجراءات النظامية بحق فتاتين تسيران في طريق عام وهن ترتديان جرابين لحمل الأسلحة بهما مجسما لعبة لسلاح ناري بمحافظة بيشة.

