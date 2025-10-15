ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
أعلنت شرطة منطقة عسير اتخاذ الإجراءات النظامية بحق فتاتين تسيران في طريق عام وهن ترتديان جرابين لحمل الأسلحة بهما مجسما لعبة لسلاح ناري بمحافظة بيشة.
وأوضحت شرطة منطقة عسير أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لفتاتين تسيران في طريق عام وهن ترتديان جرابين لحمل الأسلحة في بيشة، فقد تبين من إجراءات الاستدلال أنهما مجسما لعبة لسلاح ناري وحملهما لغرض التباهي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.