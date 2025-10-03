Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية Icon خطيب المسجد الحرام: التوبة من أعظم أسباب التزكية للنفس والإصلاح للقلب Icon ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة Icon إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود Icon الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار Icon ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق Icon خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق  Icon

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

​تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 19.2 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي بأنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة الميثامفيتامين “الشبو”، مُخبأة بداخل المحاور الخلفية بالشاحنة.

وأكّد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

