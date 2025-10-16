Icon

إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠١ مساءً
إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (11) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

