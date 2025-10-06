إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا 10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون الإحصاء تتيح خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني عبر توكلنا الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (137.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.