Icon

إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025  Icon الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها  Icon تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 Icon مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة Icon كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل Icon متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟ Icon الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية Icon روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب Icon جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بزيادة 87.6% على أساس سنوي clock-icon

إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ مساءً
إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الخميس أن أكثر من 3830 حالة وفاة يمكن أن تُعزى إلى الحرّ في إسبانيا بين 16 مايو و30 سبتمبر 2025، وهو رقم شهد ارتفاعًا بنسبة 87.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 65% من هذه الوفيات كانت لأشخاص تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، ونحو 96% لأشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. مقتل مصارع ثيران في إسبانيا داخل الحلبة

شاهد.. مقتل مصارع ثيران في إسبانيا داخل الحلبة

قرار حكومي من إسبانيا ينفر السياح

قرار حكومي من إسبانيا ينفر السياح

وأضافت الوزارة “من المهم التذكير بأن هذه الأرقام لا تعكس التشخيصات السريرية الفردية، بل الوفيات الزائدة المقدرة بواسطة النماذج الإحصائية”، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تزال قابلة للمراجعة.
وتستند هذه الأرقام التقديرية إلى نظام يُسمى “مومو” (رصد الوفيات) يجمع عدد الوفيات في إسبانيا يوميًا ويحتسب الفارق بين عدد الوفيات الفعلية وتلك المتوقعة استنادًا إلى بيانات زمنية مسجلة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 25 حالة وفاة خلال الفترة نفسها نتيجة “ضربات شمس” بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن معظم هؤلاء الضحايا كانوا معرّضين لعوامل خطر مثل الأمراض المزمنة أو تناول أدوية تتأثر بالحرارة، أو كانوا معرضين للحرارة في بيئات العمل أو الترفيه، أو يعيشون بمفردهم أو في مساكن تفتقر إلى أجهزة التكييف.

وشهدت إسبانيا هذا العام الصيف الأكثر حرًّا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة 24.2 درجة مئوية، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية (Aemet).

وشهدت البلاد موجة حر قياسية استمرت 16 يومًا في أغسطس، مما أدى إلى اندلاع حرائق غابات أودت بحياة أربعة أشخاص وأتت على مئات الآلاف من الهكتارات.

وبحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، شهد القرن الحادي والعشرون تسعة من أصل عشرة فصول صيف هي الأكثر حرًّا في إسبانيا منذ عام 1961.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد