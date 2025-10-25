Icon

إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية Icon الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon رصد مذنب ليمون في سماء القصيم Icon لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح Icon محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار Icon القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين Icon تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران Icon فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة Icon 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالشراكة مع شركة IBM والجمعية السعودية لتقنية الكم

إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق تحدي الكم Quantum Challenge، بالشراكة مع شركة IBM والجمعية السعودية لتقنية الكم، في تجربة تعليمية وتنافسية تمتد خمسة أيام خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025م.

ويهدف التحدي إلى رفع وعي الكفاءات الوطنية بالحوسبة الكمية، وتمكين المشاركين من البرمجة باستخدام Qiskit، وتطوير مهاراتهم في حل مشكلات التحسين الكمي (QUBO/VQE/QAOA) وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الاتصالات تطلق خارطة طريق بناء منظومة التقنيات العميقة بالمملكة

وزارة الاتصالات تطلق خارطة طريق بناء منظومة التقنيات العميقة بالمملكة

وزارة الاتصالات تطلق برنامجاً تدريبياً للتعريف بالذكاء الاصطناعي

وزارة الاتصالات تطلق برنامجاً تدريبياً للتعريف بالذكاء الاصطناعي

إطلاق تحدي الكم Quantum Challenge

ويجمع البرنامج بين التدريب العملي والتحديات التطبيقية، ليخوض المشاركون من خلاله رحلة متكاملة تبدأ من الوعي بالأساسيات وصولًا إلى ابتكار حلول كمية لمشكلات واقعية، بما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تسخير تقنيات الكم لخدمة المستقبل الرقمي للمملكة.

ودعت الوزارة المهتمين من طلاب الجامعات وخريجي تخصصات الحاسب الآلي والتقنيات المتقدمة إلى التسجيل في التحدي قبل 1 نوفمبر 2025م عبر الرابط: https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/form/nmwdhj-tsjyl-f-alyt-thdy-alkmw.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد