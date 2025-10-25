إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق تحدي الكم Quantum Challenge، بالشراكة مع شركة IBM والجمعية السعودية لتقنية الكم، في تجربة تعليمية وتنافسية تمتد خمسة أيام خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025م.

ويهدف التحدي إلى رفع وعي الكفاءات الوطنية بالحوسبة الكمية، وتمكين المشاركين من البرمجة باستخدام Qiskit، وتطوير مهاراتهم في حل مشكلات التحسين الكمي (QUBO/VQE/QAOA) وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي.

ويجمع البرنامج بين التدريب العملي والتحديات التطبيقية، ليخوض المشاركون من خلاله رحلة متكاملة تبدأ من الوعي بالأساسيات وصولًا إلى ابتكار حلول كمية لمشكلات واقعية، بما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تسخير تقنيات الكم لخدمة المستقبل الرقمي للمملكة.

ودعت الوزارة المهتمين من طلاب الجامعات وخريجي تخصصات الحاسب الآلي والتقنيات المتقدمة إلى التسجيل في التحدي قبل 1 نوفمبر 2025م عبر الرابط: https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/form/nmwdhj-tsjyl-f-alyt-thdy-alkmw.