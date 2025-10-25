إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن رصد مذنب ليمون في سماء القصيم لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق تحدي الكم Quantum Challenge، بالشراكة مع شركة IBM والجمعية السعودية لتقنية الكم، في تجربة تعليمية وتنافسية تمتد خمسة أيام خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025م.
ويهدف التحدي إلى رفع وعي الكفاءات الوطنية بالحوسبة الكمية، وتمكين المشاركين من البرمجة باستخدام Qiskit، وتطوير مهاراتهم في حل مشكلات التحسين الكمي (QUBO/VQE/QAOA) وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي.
ويجمع البرنامج بين التدريب العملي والتحديات التطبيقية، ليخوض المشاركون من خلاله رحلة متكاملة تبدأ من الوعي بالأساسيات وصولًا إلى ابتكار حلول كمية لمشكلات واقعية، بما يسهم في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تسخير تقنيات الكم لخدمة المستقبل الرقمي للمملكة.
ودعت الوزارة المهتمين من طلاب الجامعات وخريجي تخصصات الحاسب الآلي والتقنيات المتقدمة إلى التسجيل في التحدي قبل 1 نوفمبر 2025م عبر الرابط: https://futureskills.mcit.gov.sa/ar/form/nmwdhj-tsjyl-f-alyt-thdy-alkmw.
انضم إلى تحدي الكمّ واكتشف آفاق الجيل القادم من التقنية، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية فريدة، تُمكّنك من خوض رحلة نوعية في عالم الحوسبة الكمية.
