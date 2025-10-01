إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن تراخيص مرافق الإيواء المُخصّصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام، ستصدر عبر خدمة ترخيص النُزل المؤقتة التي أطلقتها وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان.

وأفادت أن طلب تأهيل مرافق الإيواء للتأجير في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر منصة الوزارة “نُسك مسار” خلال موسم الحج، يتطلب زيارة المنصّة الإلكترونية لوزارة السياحة لإصدار التراخيص اللازمة، وفق الاشتراطات المُعتمدة لترخيص مرافق الضيافة السياحية، قبل نهاية فترة التعاقد عبر المنصّة في الـ 13 من شهر شعبان المقبل، فيما لا يشمل هذا الإجراء الفنادق المُرخّصة على مدار العام من وزارة السياحة بمختلف تصنيفاتها.

وتهدف آلية إصدار تراخيص النُزل المؤقتة خلال موسم الحج إلى رفع جودة الخدمات المقدمة عبر إصدار تراخيص موسمية بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات، وربط المرافق المُرخّصة بالمنصّة الرسمية “نسُك” لضمان التنسيق في الحجوزات والتنقلات، والإسهام في رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة خلال موسم الحج بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة، وضمان تجربة حج آمنة ومنظمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة عبر خطوات مُيسّرة وموثوقة من خلال المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص عبر الرابط: https://tlg.mt.gov.sa/.