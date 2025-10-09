إنتل تعلن عن جيل جديد من الرقائق الإلكترونية

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
طرحت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية الأمريكية “إنتل” مجموعة جديدة من المنتجات وتقنيات التصنيع الحديثة كمحاولة مهمة للعودة إلى الازدهار.
وذكرت الشركة اليوم أن تصميمات معالجات المعالج الجديد “بانثر ليك” الخاصة بها دخلت مرحلة الإنتاج الكامل، وستطرح للبيع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة مطلع العام المقبل، كما كشفت عن إنتاج الرقائق الجديدة بتقنية “أيه 18” التي قالت إنها تقدم مزايا لا يمكن لأحد منافستها حتى الآن.
وأفاد مسؤولون في “إنتل” أن تصميم معالجات “بانثر ليك” يعتمد على نقاط قوة المعالجات الحالية ويصحح عيوبها، وستوازن هذه المعالجات بسهولة أكبر بين احتياجات أجهزة الكمبيوتر لتشغيل برامج تحتاج قدرات كبيرة، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي، والمحافظة على طاقة البطاريات.