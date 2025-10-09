إنتل تعلن عن جيل جديد من الرقائق الإلكترونية

طرحت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية الأمريكية “إنتل” مجموعة جديدة من المنتجات وتقنيات التصنيع الحديثة كمحاولة مهمة للعودة إلى الازدهار.

وذكرت الشركة اليوم أن تصميمات معالجات المعالج الجديد “بانثر ليك” الخاصة بها دخلت مرحلة الإنتاج الكامل، وستطرح للبيع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة مطلع العام المقبل، كما كشفت عن إنتاج الرقائق الجديدة بتقنية “أيه 18” التي قالت إنها تقدم مزايا لا يمكن لأحد منافستها حتى الآن.

وأفاد مسؤولون في “إنتل” أن تصميم معالجات “بانثر ليك” يعتمد على نقاط قوة المعالجات الحالية ويصحح عيوبها، وستوازن هذه المعالجات بسهولة أكبر بين احتياجات أجهزة الكمبيوتر لتشغيل برامج تحتاج قدرات كبيرة، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي، والمحافظة على طاقة البطاريات.